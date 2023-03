Con lo scooter contro un albero: muore diciottenne, ferito gravemente l’amico sedicenne

Un giovane di 18 anni è morto dopo un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Strasburgo, all’altezza di Oviesse. Nell’impatto mortale, sul quale sta indagando l’infortunistica della polizia municipale, lo scooter sul quale si trovava il diciottenne sarebbe finito contro un albero per cause ancora da accertare.

Bisognerà capire se un altro mezzo possa aver causato la perdita del controllo della guida al conducente della moto. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito anche un sedicenne. Il giovane è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso a Villa Sofia.