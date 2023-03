Caltanissetta, studenti del Rapisardi – Da Vinci vincono le regionali del RoboCup Junior

I ragazzi hanno realizzato un robot che simula la ricerca di feriti o sopravvissuti in seguito ad aventi catastrofici.

Un altro successo per gli studenti dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni dell’ITET Rapisardi Da Vinci. Quattro studenti delle classi terze B e D, hanno vinto la fase regionale della RoboCup Junior che si è tenuta nella sede ST-Microelectronics di Catania.

A sfidare i coetanei di tutta la Sicilia sono stati Roberto Collacchi, Michele Pernaci, Samuele Pernaci e Salvatore La Piana, capitanati dai professori Fabio Capraro e Manuela Musumeci.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’Istituto Archimede di Catania, l’Università di Catania e la Confindustria, promuove la robotica e l’intelligenza artificiale a livello internazionale.

Si sono incontrati ben 108 alunni provenienti dagli istituti secondari superiori siciliani suddivisi in 28 squadre, che si sono sfidati in quattro diverse categorie: OnStage Advanced, OnStage Preliminary, Rescue Line e Rescue Maze.

Gli studenti dell’ITET hanno gareggiato per la categoria Rescue Line. I ragazzi hanno realizzato un robot che simula la ricerca di feriti o sopravvissuti in seguito ad aventi catastrofici. Si sono occupati della realizzazione di dispositivi di automazione a microcontrollore sulle piattaforme Arduino, STM-32 ed ESP-3 acquisendo competenze nell’assemblaggio di circuiti elettronici e prototipazione di strutture meccaniche mediante stampa 3D.

Una vittoria che ha entusiasmato i ragazzi, fieri di aver creato un progetto che ha conquistato la giuria e di potersi confrontare con realtà sempre più performanti.

Gli studenti nisseni, oggi, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con giovani che seguono il loro stesso percorso formativo e potranno diventare, tra circa 3 anni (qualcosa in più se sceglieranno di proseguire in ambito accademico), dei rivali nel mondo del lavoro. Osservare, mettersi alla prova e lasciarsi stimolare per migliorare è uno degli obiettivi che spinge la dirigente scolastica dell’Itet Rapisardi-Da Vinci, Santa Iacuzzo, a incoraggiare docenti e allievi a partecipare a concorsi dedicati alle scuole.

Adesso l’adrenalina continuerà a crescere perché, attorno a loro, i 4 adolescenti avranno i migliori progetti d’Italia.

I team vincitori, infatti, si sono qualificati per partecipare ai campionati nazionali di robotica previsti a Vicenza dal 19 al 22 Aprile 2023.