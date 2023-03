Caltanissetta Si Cura, ‘batte’ sul rems al Dubini: “Ci aspettiamo una dichiarazione politica netta e chiara”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. L’Associazione “Caltanissetta Si Cura” in riferimento al comunicato con cui si è espressa ieri circa la procedura di riconversione del Dubini in una Rems, Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza Sanitaria, trova necessario rivolgersi direttamente al Sindaco Roberto Gambino, all’allora Presidente della Sesta Commissione Sanità, Angela Caruso, che presumiamo fosse a conoscenza di questo progetto, e all’attuale Presidente della VI° Commissione Sanità, Matilde Falcone, per ottenere ulteriori chiarimenti in merito ad una decisione di cui, a nostro parere, ai tempi non si è data la giusta comunicazione alla cittadinanza tanto da aver, oggi, assunto la forma di un’inaspettata realtà che ha colto di sorpresa l’intera città.

Le nostre perplessità non sono rivolte alla decisione in sé di destinare questi locali alla realizzazione di una Rems quanto al fatto che in una città come la nostra, dove più volte si è fatto riferimento al Parco Dubini e all’annessa struttura come ad un potenziale punto di riferimento per i cittadini, ricordiamo anche la richiesta del Presidente dell’associazione familiari Alzheimer Caltanissetta Onlus che aveva domandato alla direzione A.S.P e al dr. Caltagirone di poter usufruire di quella struttura e del parco annesso perché rappresentava una soluzione ottimale per i pazienti colpiti da questa grave patologia, sia stato portato avanti un progetto di questo tipo senza informare correttamente la popolazione locale o valutare attentamente alternative più in linea con le esigenze del nostro territorio.

Come Associazione ci aspettiamo una dichiarazione politica netta e chiara circa lo stato attuale di questa procedura e delle effettive intenzioni della nostra A.S.P. alla quale domandiamo se potevano intraprendere questo tipo di iter progettuale senza informare correttamente la popolazione. A questo proposito ci rivolgiamo anche a chi in questi anni, Legambiente, WWF e Italia Nostra, si è speso per realizzare questo piccolo polmone verde e renderlo fruibile alla cittadinanza chiedendo che anche loro intervengano al fine di capire bene a quale destino andrà incontro il Parco Dubini.

Firmato Associazione “Caltanissetta Si Cura”

Pres.Sergio Cirlinci, Vice Pres.Rita Capraro, Segr.Adriana Marotta e Sonia Licalsi, supervisore alla comunicazione