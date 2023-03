Caltanissetta, “Rivendichiamo il policlinico”: venerdì gli studenti delle superiori in piazza

Venerdì 10 marzo alle ore 11:30, gli studenti degli Istituti di scuola Secondaria di Secondo Grado di Caltanissetta si riuniranno in Piazza Garibaldi, davanti la Fontana del Tritone, per rivendicare la costituzione del quarto Policlinico siciliano a Caltanissetta, per mezzo di una manifestazione pacifica.

Al fine di rendere più incisiva suddetta manifestazione, è necessario che agli studenti si uniscano quanti più cittadini possibile, di ogni fascia d’età, provenienti da Caltanissetta ma anche da tutti i comuni della provincia.

Il Policlinico è di vitale importanza per tutta la provincia di Caltanissetta, ed è fondamentale fare fronte comune per ottenerlo.

“Non possiamo rimanere indifferenti di fronte all’impegno dei giovani che desiderano avere voce in capitolo sul loro futuro – Gruppo di Lavoro per il Policlinico a Caltanissetta -. Dobbiamo essere tutti disposti a scendere in piazza, a lottare per la Casa, fianco a fianco con gli studenti, i nostri figli e nipoti.Siamo tutti fondamentali in questa battaglia: ritagliamo un paio di ore della nostra vita per qualcosa di più grande. Rimbocchiamoci le maniche e facciamoci sentire. Il momento di riscrivere la Storia di Caltanissetta è arrivato, ed è il 10 marzo”.

L’appuntamento, per chi volesse unire alla manifestazione, è per le ore 9 in Piazza della Repubblica per poi scendere tutti insieme fino a Piazza Garibaldi.