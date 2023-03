Caltanissetta. Quattordici persone denunciate dalla Polizia di Stato in Provincia

Delle 14 persone denunciate all’Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia, tre lo sono state per detenzione di sostanze stupefacenti, due per rapina e lesioni, quattro per maltrattamenti in famiglia e minacce, uno per combustione illecita di rifiuti, uno per danneggiamento seguito da incendio e tre per altri reati.

CALTANISSETTA. Intensa quanto proficua l’attività di controllo posta in essere nelle ultime ore da parte della Polizia di Stato di Caltanissetta. In particolare, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della provincia, sono state 14 le persone che sono state denunciate all’Autorità giudiziaria.

Sono state inoltre effettuate undici perquisizioni. Sequestrata anche cocaina, hashish e marijuana. Delle 14 persone denunciate all’Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia, tre lo sono state per detenzione di sostanze stupefacenti, due per rapina e lesioni, quattro per maltrattamenti in famiglia e minacce, uno per combustione illecita di rifiuti, uno per danneggiamento seguito da incendio e tre per altri reati.

Sono state, invece, undici le perquisizioni eseguite dagli equipaggi in servizio di controllo del territorio nel contesto di un’attività mirata e al tempo stesso efficace.