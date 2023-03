Caltanissetta, per l’8 marzo “Tre donne tre strade”: Onde donneinmovimento suggerisce l’intitolazione di 3 rotatorie

L’8 marzo, ormai da anni, non è più soltanto la festa nella quale si regalano mimose e si festeggia con le amiche a cena fuori ma un’opportunità di riflessione e di spinta all’azione che consenta l’emersione del “girl power”. Un femminismo non esasperato bensì un desiderio di reale e concreta parità tra i sessi che vada oltre il dualismo maschio/femmina e promuova il cervello, il coraggio, la sensibilità, i valori morali e sociali.

Ed è con questo approccio che l’Associazione Onde donneinmovimento, socia di Toponomastica femminile, chiede di restituire “un nome” a chi ha contribuito al progresso sociale, storico, politico o culturale.

Chiedere l’intitolazione a figure femminili di una strada, una piazza, una villetta o, genericamente, un’area urbana che possa essere per il territorio un luogo significativo, vuol dire offrire modelli di riferimento per nuove generazioni.

Lidia Nicoletta Trobia, referente di Onde donneinmovimento, ha proposto all’amministrazione comunale, e in particolare all’assessora alle pari opportunità Marcella Natale e all’assessore alla toponomastica Ettore Garozzo, l’adesione del Comune di Caltanissetta alla Campagna “8 marzo Tre donne tre strade” .

“Con questa campagna – spiega l’associazione – Toponomastica femminile rinnova ogni anno la sua proposta ai Comuni, di celebrare concretamente la giornata della donna impegnandosi a dedicare le prossime tre aree di circolazione (automobilistica, pedonale, ciclabile) a tre figure femminili: una di rilevanza locale, una nazionale, una straniera, per riunire così le diverse anime del Paese.”

Onde donneinmovimento propone l’intitolazione di tre rotatorie alle seguenti figure femminili:

per la figura locale Elvira Mancuso : rotatoria di via Turati,

: rotatoria di via Turati, per la figura nazionale Ilaria Alpi : rotatoria di fronte al Comando provinciale dei Carabinieri in via Leone XIII,

: rotatoria di fronte al Comando provinciale dei Carabinieri in via Leone XIII, per la figura internazionale Anna Politkovskaja rotatoria fra via Turati e via Costa.

L’associazione Onde donneinmovimento, inoltre, rinnova la proposta di appore una targa in piazza Calatafimi alla memoria di Rosalie Montmasson -unica donna partecipante alla spedizione dei Mille e alla battaglia di Calatafimi – e una targa in ricordo della scrittrice nissena Elvira Mancuso, nei pressi della casa dove ha abitato all’incrocio tra via Sallemi e via Rosso di San Secondo.

“Ritieniamo quanto mai opportuno ed urgente – hanno concluso – dare seguito alla richiesta delle Associazioni Storia Patria e Onde donneinmovimento di istituire la Commissione Toponomastica Comunale con attenzione alla componente di genere, rappresentativa di associazioni che si occupano di toponomastica femminile anche al fine di esitare un Regolamento Toponomastico Comunale”.