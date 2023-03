Caltanissetta, nominata per Messina Denaro una nuova legale d’ufficio: è l’avvocata Adriana Vella

E’ stata nominata la nuova legale d’ufficio del boss mafioso Matteo Messina Denaro, dopo la dispensa dell’incarico dell’avvocato Calogero Montante.

Si tratta dell’avvocata Adriana Vella, nominata dalla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, presieduta da Maria Carmela Iannazzo.

“Matteo Messina Denaro è un imputato come gli altri, lo difenderemo con lo stesso impegno che mettiamo per tutti gli altri – ha commentato l’avvocata -. Non mi spaventa dovere difendere Matteo Messina Denaro. E non mi spaventano le minacce che ha ricevuto l’altro legale d’ufficio che mi ha preceduto. Evidentemente il mio collega aveva le sue ragioni per sollevare i profili di incompatibilità. Non ho timore da questo punto di vista. Ci sarà molto da fare”.

La legale, però, ha chiesto un termine a difesa “per studiare il fascicolo processuale” tenuto conto che è stata nominata questa mattina. L’udienza del processo, in cui il boss è imputato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D’Amelio, è stata rinviata al 25 maggio, alle ore 9.30, sempre nell’aula bunker del carcere Malaspina di CALTANISSETTA.

Anche in questo caso sarà riattivato il videocollegamento con il carcere de L’Aquila dove Matteo Messina Denaro è detenuto.