Caltanissetta, Janni (Italia Nostra): “un imminente progetto a Largo Barile di cui però nessuno sa nulla”

A Caltanissetta dura critica di Leandro Janni alla Giunta Gambino.

Il Presidente di Italia Nostra Sicilia lamenta la mancanza di condivisione di idee e progetti per il territorio nisseno soprattutto quando riguardano beni storici o di interesse cittadino.

“Siamo venuti a conoscenza di un imminente intervento di progettazione del Comune di Caltanissetta per Largo Paolo Barile” esordisce Janni sottolineando che questa informazione sia arrivata all’improvviso e senza che se ne siano diffusi in modo adeguato i dettagli nè sia stato spiegato se tale progeto sia in linea con quello che era stato inzialmente previsto o siano state effettuate sostanziali modifiche.

“Non ne sappiamo nulla, ovviamente. Ricordiamo che l’attuale Amministrazione Comunale si era impegnata a realizzare qui, attraverso un concorso di progettazione, una “Piazza-Giardino” dedicata a Rosario Assunto.

Questo su proposta di Italia Nostra, nell’ambito della manifestazioni culturali denominate “Miniera”, Edizione Estate 2021 e, specificatamente, nel corso della presentazione del saggio di Rosario Assunto “La bellezza assoluta del giardino – Arte e filosofia della natura”.

La richiesta di Italia Nostra Sicilia, anche a nome della cittadinanza, è quella di avere maggiore chiarezza.

“Gradiremmo conoscere, dall’Amministrazione diretta da Roberto Gambino, processo, contenuti e regole finalizzate alla realizzazione di questo nuovo progetto, in uno dei luoghi simbolici e monumentali più importanti della città di Caltanissetta.

E di certo sarebbe auspicabile un ragionamento complessivo e organico sul Palazzo che fu dei Moncada, compresi gli spazi adiacenti esterni. Insomma, da parte delle Istituzioni pubbliche nissene tutte, ci aspettiamo azioni qualificate e significative. E condivise.

Siamo stanchi di progetti (di riqualificazione, di rigenerazione, ecc.) fallimentari come quelli realizzati su Salita Matteotti e in Piazza Garibaldi”.