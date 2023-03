Caltanissetta. Gambino: “Anas si è impegnata ad iniziare i lavori della via Borremans tra poco più di un mese”

CALTANISSETTA. Incontro proficuo, quello che il sindaco Roberto Gambino ha avuto a Palermo con il Ministro Salvini e con il commissario straordinario dei lavori della SS 640 ing. Celia.

Il tema affrontato è stato quello, alquanto delicato, della viabilità. “Da entrambi – ha spiegato il sindaco – ho ottenuto rassicurazioni sui lavori e il Ministro ha preso con me l’impegno di affrontare tutte le problematiche in un tavolo tecnico ministeriale”.

In particolare, secondo quanto riferito da Gambino: “Anas si è impegnata ad iniziare i lavori della via Borremans subito dopo l’approvazione definitiva della perizia di variante, che si prevede possa avvenire tra poco più di un mese. Noi non molliamo, la città di Caltanissetta deve essere collegata al resto del mondo”.