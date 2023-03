Caltanissetta e ASP vogliono il Parco al Dubini. Caltagirone: “gara in corso per esternalizzare il REMS”

La VI Commissione Consiliare Permanente del Comune di Caltanissetta si è riunita per discutere sul decreto che istituisce il REMS al Dubini insieme ad altri ospiti convocati.

All’audizione hanno partecipato il Commissario straordinario dell’ Asp Alessandro Caltagirone accompagnato dall’ing. Raimondi e i referenti Giuseppe Pastorello per l’associazione Noi per la Salute “Tina Anselmi “, Sergio Cirlinci per “Caltanissetta Si Cura”, Nello Ambra per il Comitato Consultivo dell’Asp, Ivo Cigna per l’Associazione Legambiente.

All’incontro erano presenti la Presidente Matilde Falcone, la Vice Presidente Scalia Federica, i Consiglieri Comunali Angela Caruso, Oscar Aiello, Valeria Visconti, Fabrizio Di Dio , Salvatore Mazza, Gianluca Bruzzaniti, Calogero Adornetto, Michele D’Oro, Marina Mancuso, Maria Antonietta Schirmenti .

Durante l’incontro si è affrontato l’ argomento sotto molti aspetti,sopprattutto acquisendo elementi informativi utili a fare chiarezza .

Tutti i partecipanti hanno sottolineato l’importanza del Dubini quale patrimonio della collettività nissena unitamente al parco ,quale polmone verde della città, frequentato da tantissime famiglie e cittadini.

L’ing Caltagirone ha fatto un excursus storico dettagliato sui vari passaggi burocratici ed amministrativi che hanno caratterizzato il progetto in questione e su come l’Asp abbia impegnato ingenti finanziamenti per la sistemazione del parco,che fino a pochi anni fa versava in condizioni di abbandono.

Per tale motivo c’ è tutto l interesse di salvaguardare il sito .

Elemento aggiuntivo che ha confortato i presenti è stata la messa a conoscenza dell’ atto deliberativo n 488 del 21 02 2022 , relativo all’esternalizzazione del servizio REMS.

Durante l’ incontro si è aperto un ampio dibattito ricco di contenuti e proposte.

Infine i convenuti hanno concordato di programmare ulteriori incontri periodici per monitorarne l’ evoluzione ,confrontandosi ulteriormente con la dirigenza Asp al fine di seguire passo passo tutte le procedure in atto.

La Presidente e i Componenti della Commissione esprimono soddisfazione per il clima di collaborazione e lo spirito costruttivo dei convenuti che ha caratterizzato i lavori della Commissione. Infatti l’interlocuzione tra le associazioni, la commissione ed il Commissario Straordinario ha evidenziato la necessità di garantire il parco alla fruizione dei cittadini ed al contempo la necessità dell’Asp di ottemperare alle normative emanate.