Caltanissetta, cresce l’attesa per Canicattì-Catania: prevendita al via, a disposizione 4.200 biglietti

Caccia al biglietto per l’atteso match in programma a Caltanissetta tra Canicattì e Catania, domenica 19 marzo alle ore 15, stadio comunale “M. Tomaselli” di contrada Pian del Lago. La partita potrebbe segnare il ritorno il Lega Pro della squadra Etnea.

Il Canicattì ha reso note le modalità di acquisto dei ticket ed i prezzi.

Prevendita attiva presso i punti vendita autorizzati “Vivaticket” nella Città di Catania e al Bar Italia di Canicattí.

€20 Tribuna Coperta, €25 Tribuna Vip, €10 Curva Catania, €10 Curva Canicattì

Per disposizione della Questura di Caltanissetta, ai tifosi del Catania sarà riservata la “Curva A lato Caltanissetta”, la tribuna coperta e il parterre, con capienza totale di circa 3300 posti. Ai tifosi del #Canicattí è stata riservata, invece, la “Curva B lato Delia”, con capienza di circa 900 posti.

Il Catania in serie C se…

Il Catania vanta 20 punti di distacco rispetto al Locri. Ai rossazzurri manca veramente pochissimo per ritornare in terza serie. Basta anche un pareggio a patto che il Locri impegnato a Sant’Agata non vinca.

Nessun dubbio, invece, in caso di vittoria. Con 20 punti di vantaggio a 6 partite dalla fine ci sarà il conforto dell’aritmetica: nessuna potrebbe raggiungere la squadra allenata da Giovanni Ferraro.