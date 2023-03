Caltanissetta, Concorso Arte Danza Sicilia: tante borse di studio per la “Choros Arte Danza” di San Caltaldo

Si è svolto lo scorso weekend il concorso Arte Danza Sicilia presso il teatro Margherita di Caltanissetta, che ha visto la partecipazione di gruppi provenienti da tutta la Sicilia.

A distinguersi nella manifestazione sono stati anche gli allievi della Choros Arte Danza di San Cataldo nelle discipline Hip Hop, Modern e Contemporaneo.

2 ori e 2 argenti per l’associazione sportiva diretta da Chiara Vancheri in collaborazione con Salvatore Caruana:Concorso Arte Danza Sicilia.

Al primo posto si classificano il gruppo moderno junior, e si aggiudicano una borsa di studio per l’evento Palermo Danza con Giuliano Peparini.

Primo posto anche per il gruppo hip hop avanzato coreografato da Salvatore Caruana, giovane promessa dell’Hip Hop.

Il gruppo inoltre si porta a casa ben tre borse di studio: borsa di studio Non solo Danza; Premio Palermo Danza con Giuliano Peparini; Terrasini Dance Talent.Nello stesso gruppo vengono selezionati due elementi, Marco Cagnina e Federico Cravagna, che guadagnano l’accesso diretto all’audizione “Sicilia Classica Festival”.

Secondo posto per il passo a due di Marco e Gaia che si aggiudicano la borsa di studio assegnata da Amilcar.

Secondo posto per il gruppo contemporaneo avanzato che si porta a casa la borsa di studio “Intensive Performing Arts” in Finlandia con formazione in lingua inglese.Tantissimi altri riconoscimenti e borse di studio ottenuti dallo stesso gruppo:Una settimana al teatro dell’Opera di Tirana con accesso al Galá; Malta “Amici e Beyond”; Modena Dance insidie; Florence dance festival; Salerno danza da amare; Non solo danza; Terrasini dance talent.

L’allieva Alessandra Maligno viene scelta da Stefania Cotroneo per l’audizione “Sicilia Classica Festival”.

Speciale riconoscimento anche alla maestra/coreografa Chiara Vancheri, alla quale viene assegnato il premio MAB formazione imprenditoriale per coreografi.