Caltanissetta, a San Francesco/Stazzone con “Pitrusinu” continua la Rigenerazione energetica e culturale

Il Quartiere San Francesco / Stazzone a Caltanissetta continua a tenere uno sguardo alle “sane abitudini” del passato mettendole in pratica con un approccio orientato al futuro.

Lo ha già iniziato a fare qualche mese fa con la creazione di una comunità energetica e l’attivazione di un progetto nel quale viene prodotta e condivisa “energia pulita”. E lo continua a fare ancora oggi con la piantumazione di alberi che sostengono la pace.

Una scelta che in alcuni casi è semplicemente simbolica, come quella di “Pitrusinu”, l’ulivo della Pace dedicato alla Madonna Maria Immacolata Concezione custodita nella Chiesa di San Francesco. Ma un gesto che fa comprendere l’orientamento sociale verso il quale protende il presidente del Comitato di Quartiere, Marcello Bellomo, affiancato da tutto il direttivo e dai residenti del Quartiere.

E il messaggio, non troppo velato, è quello di tornare a comprendere il vero significato di essere una “comunità solidale”, dove l’energia non è soltanto quella che viene prodotta nelle cabine di trasformazione e necessaria per ricaricare i cellulari o gli elettrodomestici ma è quella che arriva dalle persone, dal loro sorriso, dal loro protendersi verso l’altro.

E per far questo è necessario tornare alla semplicità con la quale, nel passato, si cercava il confronto e il dialogo “faccia a faccia” piuttosto che ignorarsi di fretta mentre si va di corsa al lavoro o ad altre attività che circondano la vita personale o professionale.

Questo e tanto altro ancora rappresenta “ Pitrusinu”, l’ulivo della pace che era stato donato da Slow Food Regione Sicilia al Comitato di Quartiere e che, per un certo periodo, ha “vissuto” in un vaso collocato davanti il portone della chiesa di San Francesco a Caltanissetta e che ieri, finalmente, l’alberello è stato piantumato.

Un progetto che il presidente Marcello Bellomo ha condiviso con Don Angelo Palascino, il Presidente di Slow Food Sicilia Fabio Di Francesco, il socio Slow food Sicilia Marcello Maira e il segretario del Comitato di Quartiere William Di Noto. “ Pitrusinu” non sarà visibile soltanto a chi passerà fisicamente davanti all’aiuola nel quale è stato piantumato perché l’alberello sarà geolocalizzato e, dunque, “visibile” a livello internazionale con la speranza di diventare un “influencer di buoni propositi da portare a termine”.

“Continuiamo a lavorare per creare sempre più circoli virtuosi, per rafforzare il senso di comunità” ha concluso il presidente del Comitato di quartiere invitando chiunque voglia mettersi a disposizione della comunità con qualsiasi mezzo o materiale a contattarlo ogni giorno dalle ore 17:30 alle ore 19:00 al numero 3205746942.