Basket, Invicta CL: mantenuta l’imbattibilità nella partita contro S.Agata

Invicta gara 1 Play-off con imbattibilita’ mantenuta targata Mattia Talluto e Marcello Giarrusso.

Nella gara disputatasi ieri sera al Palacannizzaro con una splendida cornice di pubblico l’aria che si respira al palazzetto era a dir poco tesa non solo per la posta in palio ma anche per un imprevisto poco simpatico, durante il riscaldamento uno dei giocatori della squadra ospite appendendosi al canestro ha mandato letteralmente in frantumi il tabellone; si entra in attimi di panico che per fortuna non durano molto, perché la società nissena con tutti i dirigenti e staff tecnico in prima linea in meno di 25 minuti sostituiscono il tabellone rotto e puliscono il parquet per permettere alla squadra ospite di ricominciare il riscaldamento.

Arriva la palla a due e nelle prime azioni si vedono gli errori delle due squadre tese e contratte, dopo un paio di minuti si iniziano a vedere dei giri palla interessanti da entrambe le parti. Sant’Agata fa capire sin da subito che non è venuta a farsi la passeggiata domenicale ed inizia a colpire la difesa avversaria dell’arco dei 3.

I padroni di casa non ci stanno e Samuele Talluto, Paride Giusti e Capitan Jack Zarbo iniziano a rubare palloni. Mattia Talluto (28 punti, 6 assist e 8 rimbalzi) con i suoi penetra e scarica mette in moto la batteria dei lunghi all’interno della fittta difesa a zona ospite e poi senza battere ciglio con un roboante 6/9 dell’arco dei 3 punti (delle quali 3 bombe di fila) ha spento tutti i tentativi di rimonta degli ospiti.

Marcello Giarrusso (20 punti, 9 rimbalzi) domina l’area nonostante la difesa avversaria non gli risparmi attenzioni fisiche. Si arriva all’intervallo lungo con i padroni di casa avanti di 8 lunghezze, gap che sta stretto e non fa stare tranquillo coach Spena anche se non fa notare la tensione, il tecnico nisseno si concentra nello studiare la difesa a zona ed i movimenti in attacco dei giocatori più pericolosi della compagine ospite, da queste osservazioni partono le indicazioni di lettura date a Mattia Talluto che le fa sue e risulteranno “letture chiave” per aprire la zona avversaria, mentre a Jack Zarbo e Ciccio Lombardo sono state date indicazioni difensive per poter arginare il Pick & Roll Munaster/Sgro’ con palla in uscita spesso consegnata nelle mani di Arto, da quel momento in poi parte in progressione la fuga dell’Invicta Caltanissetta, Mattia Talluto si inventa passaggi incredibili per gli interni mettendoli in condizioni di tirare 1 contro 0, uno su tutti il passaggio che ha messo in moto Ciccio Lombardo con canestro realizzato e fallo subito con conseguente tiro libero portato a segno, ma soprattutto con l’esultanza del lungo nisseno che somiglia molto al ruggito del leone uscito dalla gabbia dopo 3 settimane di stop per infortunio, che manda in delirio il Palacannizzaro. Di contro in difesa Capitan Zarbo e lo stesso Ciccio escono sui Pick and Roll limitando non poco l’attacco avversario, ed iniziano a vedersi tiri che non arrivano al ferro e passaggi che non arrivano a destinazione, Sant’Agata esaurisce le risorse, Giusti e Lombardo dominano a rimbalzo (10 a testa), l’Invicta vola in contropiede con con Samuele e Mattia Talluto, il parziale dell’ultimo quarto è di 29/12 per i nisseni, che chiudono la partita con un più 24 con entrambe le tribune esaltate.

Tutti i ragazzi colmi di gioia tanto quanto coscienti che in settimana si deve tenere alta la concentrazione, perché a Sant’Agata sara’ una battaglia dura e che per affrontare questo tipo di partite bisogna lavorare per migliorare sempre di più.

Tabellini invicta 🆑 83 punti :

Talluto mattia 28

Giarrusso 20

Lombardo 11

Zarbo 9

Talluto Samuele 8

Giusti 7

Amato

La bua

La china

Palermo

Petrotto

Indorato

Coach Spena

Tabellini S. Agata 59 punti :

Arto 17

Munaster 17

Sindoni 12

Sgro’ 8

Scarleta 3

Gentile 2

Marotta

Gira

Fazio

Foto: archivio