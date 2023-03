Acquaviva, I° premio letterario “P. FIANO” a Calogero Sorce Attestato d’Onore

ACQUAVIVA PLATANI- Il poeta e scrittore acquavivese Cav. Dott. Calogero Sorce, attualmente residente a Venaria Reale (TO), porta un altro Primo Premio Letterario di Poesia al “Vallone del Platani”, classificandosi Primo Assoluto al Premio Letterario di Poesia e Narrativa “P. Fiano” IV Edizione, nella Sezione B, poesia in vernacolo a tema libero, con la lirica “23 innàru 1943”. Il Premio Letterario è stato organizzato dall’ UNUCI, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, Sezione di Caserta, il cui Presidente è il Generale di Brigata (c.a.) Ippolito Gassirà. La Giuria, altamente qualificata e competente, era composta da: Prof. Giorgio Agnisola, Presidente; Prof.ssa Anna Giordano; Dott. Giuseppe de Nitto; Bersaglier Poeta Luigi Abbro. La cerimonia di premiazione del Premio letterario di poesia e narrativa “Pasquale Fiano” 4^ edizione si è svolta sabato 4 marzo 2023, alle ore 17.30 nel salone del Quartiere Militare Borbonico, in Via Quartiere Nuovo, Casagiove (CE)”, su invito del Presidente della Sezione UNUCI Gen. B. (c.a.) Ippolito Gassirà e del sindaco della Città di Casagiove Ing. Giuseppe Vozza, con il conferimento al poeta Calogero Sorce dell’“Attestato d’Onore”, primo classificato, e di una “Ceramica Artistica”.