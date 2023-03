A Scuola incontro sulla cannabis, interviene la polizia ed identifica i ragazzi

Durante un’assemblea autorizzata dalla scuola per discutere sulla legalizzazione della cannabis, la polizia è entrata in aula e ha identificato i rappresentanti d’istituto. E’ successo nella scuola Majorana-Cascino di Piazza Armerina, nell’Ennese, la città che ospita la Villa Romana del Casale. Lo scrive Repubblica-PALERMO. L’iniziativa degli studenti rientrava nella campagna condotta in Italia dall’associazione “Meglio legale” per la legalizzazione della cannabis e un relatore dell’incontro, Pierluigi Gagliardi, racconta che “mentre con l’aiuto di alcune slide dibattevamo da remoto coi ragazzi, sono intervenute le forze dell’ordine. Troviamo che sia un fatto gravissimo e inaccettabile, mai successo prima nelle altre scuole”.

La dirigente scolastica Lidia Di Gangi, che non era in istituto durante l’incontro, spiega che deve ancora parlare coi ragazzi e che “comunque l’assemblea è stata portata a termine”.