346 migranti soccorsi in nottata al largo di Lampedusa

Sono 233 i migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo che una motovedetta della Guardia costiera ha intercettato un barcone di 15 metri a 30 miglia dalla costa. Le persone soccorse, insieme ad altre 113 prese a bordo dalla nave Dattilo durante la navigazione verso l’isola delle Pelagie (in tutto 346 migranti), stanno per essere imbarcate sul pattugliatore che li condurrà ad Augusta e Catania.

Ieri sera a Lampedusa si era registrato uno sbarco di 37 tunisini, mentre 112 sono stati trasferiti dall’isola con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Nell’hotspot restano al momento 305 ospiti.