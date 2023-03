23enne massacra la madre a martellate: arrestato

Omicidio questa mattina a Pinerolo, dove un ragazzo di 23 anni ha ucciso la madre di 45 anni a martellate.

Rubina Kousar è il nome della donna di 45 anni uccisa con un martello questa mattina dal figlio, Imram Ahmad, in un’abitazione di via Sommeille

L’episodio e’ avvenuto in un alloggio in pieno centro. Per la donna non c’e’ stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate al capo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Pinerolo e l’ambulanza della Croce verde. A dare l’allarme e’ stato il marito della vittima.

Quando la pattuglia dei vigili e’ arrivata nell’abitazione in via Sommeiller, gli agenti hanno trovato la donna a terra in cucina, il giovane aveva ancora il martello in mano e, consegnandosi, non ha proferito parola.

A quanto si apprende domenica era stata segnalata alle forze dell’ordine una lite in famiglia nello stesso appartamento, durante il quale era rimasto ferito a un dente il padre, colpito dal 23enne