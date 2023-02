Volo salva-vita da Cagliari a Roma per neonato di 13 giorni. Imbarcato con culla termica su Falcon 50 Aeronautica Militare

Neonato di appena 13 giorni in pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Cagliari a Ciampino a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo, protetto dalla culla termica, è atterrato oggi alle 13.30 all’aeroporto militare di Ciampino. A bordo del Falcon 50, decollato dal 31° Stormo di Ciampino, c’erano anche i genitori e personale sanitario specializzato. Il neonato è stato immediatamente trasferito in ambulanza all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” della Capitale.

La richiesta di trasporto dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, come previsto dalle procedure di urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini. Solo ieri sera un altro volo salva vita dell’Aeronautica Militare aveva trasferito un bambino di 7 anni da Catania a Bergamo.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche.