Violentano e filmano dodicenne, arrestati due quindicenni

Due quindicenni sono stati arrestati nel Messinese e posti ai domiciliari dai carabinieri con l’accusa di avere violentato una dodicenne e di avere diffuso un video realizzato con un telefono cellulare. Rispondono di violenza sessuale e diffusione di materiale di pedopornografia minorile. E’ accaduto nel Messinese.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, la minore sarebbe stata costretta a seguire i due ragazzi che poi avrebbero abusato di lei. L’ordinanza, che dispone la collocazione in due diverse comunita’ alloggio per minori, e’ stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della procura per i minorenni di Messina.