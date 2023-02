Tragedia del lavoro: operaio muore schiacciato da una pesante rotoballa di fieno

Morto schiacciato da una pesante rotoballa di fieno. E’ quanto avvenuto ad Albanella lungo Via Cerrina. Qui un operaio di 58 anni, che lavorava presso una ditta di vendita di foraggi di Laviano, è stato travolto e ucciso da uno dei pesanti balloni collocati su un auto rimorchio Iveco. L’uomo – come riporta Stile Tv – è rimasto travolto mentre scaricava il pesante carico in un’azienda zootecnica locale. A dare l’allarme sono stati i dipendenti dell’allevamento bufalino.

Sul posto è giunta l’ambulanza medicalizzata dell’Associazione Napoli Soccorso di Santa Venere, la cui equipe ha cercato, invano, di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare, purtroppo è deceduto sul colpo a causa delle grevi lesioni riportate nell’incidente sul lavoro, avvenuto per cause accidentali. Rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto al fine di stabilire quali siano state le cause del decesso dello sfortunato operaio. (Fonte Stile Tv)