Sutera, Assemblea Fratres il 25 febbraio. Si rinnova il Direttivo

SUTERA – Si riunisce il prossimo 25 febbraio l’Assemblea degli iscritti della Fratres per rinnovare la dirigenza del gruppo del Donatori. Il Consiglio Direttivo uscente, con una nota, intende ringraziare tutti i donatori che, fra mille difficoltà, hanno sempre effettuato le loro donazioni anche nel periodo della pandemia COVID 19. Ma certamente un plauso e un grande ringraziamento va a chi, nell’assoluto anonimato, contribuisce economicamente al mantenimento della struttura, che, come è ovvio, necessita di risorse finanziarie per lo svolgimento dell’attività benefica, quale è appunto la Fratres. Ma un altro ringraziamento particolare va all’ instancabile presidente Franco Buttaci che, con mille sacrifici, è riuscito a fare aumentare non solo le donazioni ma anche i donatori”. “Noi del Consiglio Direttivo uscente – continua ancora la nota- auguriamo a chi ci succederà di poter lavorare con il cuore affinché il nostro Gruppo rimanga una bellissima realtà e possa continuare a donare e crescere. Ricordiamoci che la Fratres a Sutera ha una sua tradizione e che il concorso di tutti la rende sempre più efficiente e vicina a chi necessita del suo aiuto”.