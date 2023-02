Sommatino. L’amministrazione comunale annuncia completamento fase preliminare concorso progettazione di Rigenerazione urbana

SOMMATINO. Il sindaco Salvatore Letizia ha annunciato che la sua amministrazione comunale ha completato la fase preliminare del Concorso di Progettazione di Rigenerazione Urbana, realizzato con la collaborazione del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. “L’area urbana individuata – ha spiegato – collega il nostro centro storico con la zona del Piazzale San Pio. E’ previsto infatti un possibile progetto complessivo di rigenerazione urbana di circa 4 Milioni di Euro che copre il percorso che va dalla Torre Civica allo stesso Piazzale, passando per Via Trabia e Viale Berlinguer”.

Secondo il sindaco: “Si potrà realizzare, ad esempio, un Museo della Storia Sommatinese e della Vita Mediterranea alla Torre Civica, ripristinare pavimento ed illuminazione del percorso interessato, convertire il Piazzale San Pio in una nuova Piazza, come da tanti di Voi richiesto da anni ormai.

I Professionisti interessati sono adesso invitati, nella prima fase, a realizzare un’idea progettuale per la realizzazione del progetto definitivo, per poi accedere alla seconda fase alla quale una giuria tecnica ammetterà i tre progetti migliori per la realizzazione dello studio tecnico-economico dell’intervento”.