Serradifalco. Approvato a maggioranza in Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2022/2024 e il Dup

SERRADIFALCO. È stato approvato in Consiglio comunale con i voti del gruppo di maggioranza il Bilancio di Previsione 2022/2024 e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022/2024.

Il bilancio, corredato dei previsti pareri di legge, è stato presentato con preliminare relazione illustrativa da parte del Presidente del Consiglio Daniele Territo. Il rag. Giuseppe Giudice, in qualità di esperto del Sindaco per i Servizi Finanziari, ha poi illustrato il contenuto dello schema di bilancio di previsione 2022/2024 e del DUP 2022/2024. In particolare è emerso che il disavanzo di Amministrazione previsto è di 530.663,53 euro per il 2022, 632.927,83 euro per il 2023 e 838.229,30 euro per il 2024.

Le entrate di cassa previste ammontano a 57.754.488,39 euro, le entrate per competenza a 39.968.410,63 euro, quelle per competenza per il 2023 a 57.867.899,17 euro e per il 2024 a 59.961.876,17 euro. Per quanto riguarda invece le spese, quella di cassa per il 2022 ammonta a 51.347.797,87 euro, quella per competenza 2022 a 39.968.410,63 euro al pari delle entrate anche per 2023 e 2024.

Il fondo cassa presunto è di 6.406.690,52 euro. Il gruppo consiliare del M5S ha annunciato voto contrario. Si è poi passati alla votazione palese del bilancio con 8 voti favorevoli e 4 contrari e quindi con la sua approvazione a maggioranza.