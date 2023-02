San Cataldo. Nella “Giornata per la Vita” i bambini battezzati nel 2022 presenti alla Santa Messa in Chiesa Madre

SAN CATALDO. Domenica 5 febbraio si celebra in Italia la 45° Giornata per la Vita sul tema «La morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)».

Nel messaggio della CEI si sottolinea che “in questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e impegnativa, quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso insopportabile, sempre più spesso si approda a una ‘soluzione’ drammatica: dare la morte”. In particolare per domenica alle ore 11 è prevista la celebrazione della santa messa nella Chiesa Madre con la partecipazione dei bambini battezzati nel 2022