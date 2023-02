San Cataldo. Al Liceo Artistico “Juvara” incontro formativo su “Cultura ed Etica del Lavoro” e “Sicurezza informatica”

SAN CATALDO. Si è svolto presso l’Aula Magna della sede di Via Belvedere a San Cataldo del Liceo Artistico “F. Juvara”, diretto dalla prof.ssa Agata Rita Galfano, un Incontro Formativo sulla “Cultura ed Etica del Lavoro”e “Sicurezza Informatica”, promosso dal Consolato Provinciale “Maestri del Lavoro” di Caltanissetta, rivolto agli studenti delle classi 3°, 4° e 5°. L’intervento Formativo si inserisce secondo il protocollo d’intesa, stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e la Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, per portare nelle Istituti Superiori di 2° grado l’orientamento e le testimonianze formative, per facilitare il futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Dopo la calorosa accoglienza al Consolato, fatta dalla dirigente scolastica Prof.ssa Galfano, ha preso la parola il Console Provinciale di Caltanissetta Mdl. Francesco Cagnina, sottolineando l’importanza della presenza dei Maestri del Lavoro nelle Scuole, con un programma molto intenso e proficuo per gli studenti dei diversi Istituti che il Consolato sta toccando in tutta la Provincia di Caltanissetta.

Intervenuto poi il Sindaco di San Cataldo che ha portato il saluto della Città, manifestando grande soddisfazione per il costante impegno che mettono i Maestri del Lavoro, Insigniti della prestigiosa Onorificenza della “Stella al Merito”, di portare la loro esperienza acquisita negli anni, ai giovani studenti delle scuole superiori. Prima di dare avvio agli interventi in programma, il Console ha presentato i Maestri del Gruppo Scuola/Lavoro presenti all’Evento: Mdl Dott. Letterio Iachetta, Mdl Dott. Elio Drogo, Mdl Cav. Calogero Defraia, Mdl Michele Foderà, e Mdl Giuseppe Carrubba.

Nel corso dell’incontro i relatori hanno, quindi, trattato importanti e attuali temi come la cultura del lavoro, dello studio, della legalità, della sicurezza, dell’etica nel lavoro e del volontariato.

In particolare, il Dott. Letterio Iachetta, responsabile informatico in diverse aziende, ha trattato quindi il tema della Sicurezza informatica: i “Pericoli della Rete”, le difese possibili, la “Sicurezza Informatica in Azienda” e gli sviluppi futuri, dando delle nozioni molto importanti e preziose per gli studenti.

Il Console Francesco Cagnina, ha trattato diversi argomenti ed in particolare si è soffermato sulla “Cultura del Lavoro”, “Etica del Lavoro”, “Orientamento in Uscita”, sviluppando per ognuno di essi l’importanza che riveste il ruolo degli studenti quando completano il loro ciclo di studi con l’inserimento nel mondo del lavoro. Ha completato l’incontro formativo, con ipunti di forza che deve possedere un “Curriculum Vitae” e sulla conduzione efficace di un “Colloquio di Lavoro”.

Infine il Console Francesco Cagnina ha concluso il seminario, ringraziando la Dirigente Scolastica prof.ssa Rita Galgano, la Coordinatrice Pcto Prof.ssa Maria Grazia Gionfriddo, il Vicepreside Prof. Luigi Di Salvo, gli altri Docenti presenti, ed il gran numero di Studenti che hanno partecipato all’incontro per l’accoglienza e l’attenzione prestata. In particolare, sottolineando l’importanza della formazione continua per il consolidamento e l’innovazione delle proprie competenze professionali, con proficue ricadute nel loro percorso formativo e culturale.