Rubano 160 litri di gasolio, denunciati

I carabinieri della Tenenza di Floridia, in provincia di Siracusa, hanno denunciato 3 giovani cittadini romeni, di 26, 27 e 28 anni tutti con precedenti di polizia poiché responsabili di furto di carburante.I 3 denunciati pochi giorni fa hanno rubato in un’azienda locale che si occupa di forniture per mezzi di trasporto e servizi circa 160 litri di gasolio.

I militari dall’analisi del sistema di videosorveglianza hanno identificato i responsabili che sono così stati denunciati a piede libero ed a seguito di perquisizioni domiciliari la refurtiva è stata ritrovata e restituita al legittimo proprietario