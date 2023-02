Resta appeso per venti minuti alla sbarra del passaggio a livello: tredicenne salvato dalla polizia

Gli agenti della polizia locale di Nole (Torino) hanno salvato un ragazzo di tredici anni che, per cause in fase di accertamento, è rimasto appeso per circa venti minuti alla sbarra del passaggio a livello della ferrovia Torino-Ceres.

Secondo il suo racconto, il giovane si trovava vicino al passaggio a livello quando la sbarra si è alzata e lo ha agganciato, trascinandolo verso l’alto. Ma la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale.

Diversi automobilisti e passanti si sono accorti di quanto stava accadendo e, a quel punto, hanno allertato il 112. Gli agenti, recatisi sul posto, con una scala hanno recuperato il ragazzo, arrampicandosi sul tettuccio dello scuolabus appositamente posizionato vicino ai binari per attutire l’eventuale caduta. Il tredicenne, visitato dal personale sanitario, è stato poi accompagnato al comando della polizia locale e affidato ai genitori. Non ha riportato ferite.