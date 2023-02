Pastorale Familiare e corso prematrimoniale. Incontro diocesano con Santa Messa del Vescovo

Si è svolta nella giornata di domenica 12 febbraio 2023, nell’auditorium del Seminario Vescovile di Caltanissetta, la Festa dei Fidanzati. L’evento, ormai, è diventato una costante nella programmazione del Calendario Diocesano, stilato annualmente dal Vescovo mons. Mario Russotto. Dopo gli anni di pandemia torna Live anche questo momento fortemente voluto da Sua Eccellenza per poter trascorrere un pomeriggio assieme ai suoi amati giovani. Alla festa hanno partecipato molte delle coppie di fidanzati che quest’anno frequentano i percorsi pre matrimoniali L’ Anello della Fede che si svolgono nelle varie parrocchie della Diocesi e sono svolti dalle Equipe parrocchiali formate dai parroci e da coppie di sposi. La festa è stata organizzata e coordinata dall’ Ufficio di Pastorale Familiare diretto dai coniugi Lia e Luigi Bellomo e dell’assistente P. Rino Dello Spedale Alongi. La festa ha avuto come titolo “SI ! LO VOGLIO”, col duplice significato, il “SI ! LO VOGLIO” che i fidanzati si dicono fra loro e il “SI ! LO VOGLIO” che si deve dire a Dio. La festa ha avuto inizio alle 17,00 con l’accoglienza delle giovani coppie. A seguire, il maestro Nicolosi, ha aperto la serata con due pezzi suonati col suo violino. I Ragazzi dei “percorsi” di San Luca, Sacro Cuore, San Marco e San Domenico hanno voluto dare la loro testimonianza con video, canti e momenti di riflessione. Toccante la testimonianza portata da una giovane coppia di sposi, Elio e Noeni, i quali si sono esibiti anche con un pezzo accompagnati dalla chitarra e dal basso da loro suonati .La festa si è conclusa con un’ esibizione della scuola di ballo “Scarpette Rosse” diretta da Francesca Gallina e una canzone cantata dai coniugi Ferrara/Scarlata. Alle 19,00 la messa presieduta dal Vescovo e dai sacerdoti e diaconi presenti alla festa. Commozione e gioia si leggevano chiaramente nei volti dei presenti. Dopo la benedizione finale, come sempre, il Vescovo e l’Ufficio, hanno voluto omaggiare le coppie presenti di un portachiavi con 2 fedi al posto dei classici anellini , con la speranza che quanto prima diventi il portachiavi per le chiavi della loro casa e di biscottini di pasta frolla a forma di casa e di cuore confezionati singolarmente e distribuiti uno per modello per coppia. Per loro, anche torroncini della Rosso Melograno anche. L’ Ufficio diocesano di Pastorale Familiare augura alle giovani coppie partecipanti di avere sempre il sorriso sereno e di gioia per tutto il corso della loro vita. (Daniele Polizzi)