Oltre 100 furti su auto in sosta: arrestato ladro seriale

Gli agenti della Squadra Mobile di TRAPANI hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della locale Procura, l’autore di numerosissimi furti – più di 100 episodi – su auto in sosta, consumati negli ultimi mesi.

I poliziotti, grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e a servizi notturni sul territorio, sono arrivati al 35enne che agiva sistematicamente con il volto coperto. Nella sua abitazione gli agenti hanno trovato un’impressionante quantità di documenti, carte di credito, attrezzature ginniche, orologi, occhiali e indumenti vari. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato condotto in carcere: dovrà rispondere di furto e ricettazione. Sono in corso accertamenti sul materiale sequestrato per poterlo restituire ai legittimi proprietari.