Non ce l’ha fatta il 15enne che lo scorso 15 gennaio era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Petrosino. Il giovane si sarebbe schiantato contro un palo della luce mentre era in sella al suo scooter.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Marsala: è rimasto in prognosi riservata e poche ore fa il decesso. La famiglia è rimasta aggrappata alla speranza per 21 giorni, ma il 15enne non ce l’ha fatta.