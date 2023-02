I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un trentacinquenne in esecuzione di provvedimento di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela – Ufficio Esecuzioni Penali.

Il trentacinquenne è stato accusato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; l’uomo è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione.