Mussomeli, tavolo tecnico dei giovani per il Carnevale 2023. I promotori: “Insieme l’impossibile diventa possibile”

MUSSOMELI – Carnevale 2023 e i giovani si muovono. Infatti , nel pomeriggio di sabato scorso i giovani hanno utilizzato i locali della nuova sede della Pro Loco, in piazza della Repubblica, per discutere sulla tradizionale ricorrenza annuale, appunto, in vista dell’imminente carnevale. Si è trattato di un tavolo tecnico fra la Consulta Giovanile, Proloco Junior, Interact e Strauss Aps per programmare una serata di Carnevale all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. “Con questo incontro – dicono i promotori – abbiamo sicuramente acquisito consapevolezza del fatto che, se si mettono attorno un tavolo voglia di fare e determinazione, anche l’impossibile diventa possibile, basta volerlo. Rivolgiamo un appello a tutti i giovani di Mussomeli, e non solo, per supportare con la partecipazione attiva, tutti coloro che si stanno impegnando in queste ore per la buona riuscita dell’evento per il prossimo lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 21 presso la Palestra Comunale “C. Tulumello” – Via Madonna di Fatima, Insomma, i giovani ci sono e, insieme, ci può essere un sano divertimento.