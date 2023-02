Mussomeli, finanziamento per adeguamento illuminazione Castello Manfredonico

MUSSOMELI – Arrivato decreto finanziamento illuminazione artistica del Castello.. Lo comunica il sindaco Catania che esprime soddisfazione per l’ottenimento dell’ennesimo finanziamento con fondi europei. “Arrivato questa mattina il decreto di finanziamento per la realizzazione dell’intervento di adeguamento dell’impianto di illuminazione architettonica esterna del castello Manfredonico.Il contributo complessivo ammonta a € 89.999,07.Un altro traguardo dell’amministrazione Catania utile alla valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale.Un ringraziamento particolare va alla Soprintendente arch. Daniela Vullo per la grande disponibilità e collaborazione”