Mussomeli, Enzo Munì candidato all’Assemblea Nazionale del Partito Democratico

MUSSOMELI –Seggio elettorale in Via Palermo )( ar ex Tropical) ed Enzo Munì è candadato all’Assembla Nazionale del PD. L’ha comunicato personalmente sul social: “ Io per la prima volta sono candidato all’Assemblea Nazionale del PD, nel collegio di Caltanissetta, Siracusa e Ragusa, nella lista a sostegno di Stefano Bonaccini e, se sarò eletto, avrò l’onore e la responsabilità di rappresentare la nostra provincia a Roma. Premesso che chiunque dovesse prevalere alle primarie sarà il mio segretario nazionale, ho scelto di sostenere Stefano Bonaccini perché ritengo che il PD abbia bisogno, oggi più che mai, di una guida autorevole, un amministratore con esperienza, che abbia dato prova di saper bene governare, che riesca a dialogare con tutti ma che abbia bene in mente quali debbano essere le priorità di un partito di centro-sinistra, riformista e popolare: la tutela dei più deboli, la lotta alla precarietà per un lavoro dignitoso, gli investimenti nel servizio sanitario nazionale, nella ricerca e nell’istruzione pubblica, la tutela dell’ambiente e gli investimenti nelle energie rinnovabili, lo sviluppo economico e infrastrutturale accompagnato dalla crescita sociale del territorio, il rafforzamento dell’UE e la ricerca della pace..L’invito che faccio ai miei concittadini è, dunque, quello di recarvi domenica prossima, dalle 8 alle 20, al seggio allestito in Via Palermo 68 e, se vorrete che venga eletto all’Assemblea Nazionale del PD, di votare per Stefano Bonaccini. Sarà, in ogni caso, una festa della democrazia!