Mussomeli, Chiesa S.Enrico 11 febbraio ricorrenza “Giornata del Malato”

MUSSOMELI – Domani pomeriggio, alle ore 16, in occasione della Giornata del Malato, presso la parrocchia di Sant’Enrico sarà celebrata la messa per gli ammalati con relativa unzione degli infermi, a cui parteciperanno i sacerdoti di Mussomelii. Intanto nei giorni scorsi due rappresentanti della Misericordia si sono riuniti con Padre Liborio Franzù per coordinare gli interventi da fare, contattando tutte le RSA di Mussomeli per comunicare il numero di persone che intendono partecipare alla celebrazione della ricorrenza e quante persone fra queste , eventualmente, verranno autonomamente o accompagnate dalla struttura stessa o quante necessitano di essere prelevate con i mezzi speciali. “Con questa comunicazione, dice il Governatore Vittorio Catania, si vuole rendere partecipi anche le persone che sono a casa e quanti non ne fossero a conoscenza, fermo restando che se qualcuno ha necessità di essere prelevato con idonei mezzi può comunicarlo entro le ore 12:00 al numero della misericordia 0934 951766, voglio anche ricordare, e questo vale anche per qualsiasi evenienza, che se non rispondiamo subito il motivo è perché siamo fuori per qualche intervento: occorre lasciare squillare il telefono, per consentire che la chiamata venga trasferita sul cellulare; un operatore sarà pronto a ricevere e segnare la richiesta. E’ una comunicazione organizzativa e operativa di servizio della Fraternita di Misericordia.