Mussomeli, Alunne del Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” in Finlandia: Scambio di culture diverse: latini e nordici per la comune identità europea

MUSSOMELI – Nella settimana dal 15 al 22 gennaio, in Finlandia, è proseguita l’esperienza formativa di partecipazione calorosa ed entusiasmante dell’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” per le attività di scambio culturale previste dal programma europeo Erasmus+ KA220, dal titolo “Miracle of nature inevitable learning”;tutti i viaggi sono finanziati dall’Unione Europea, senza oneri per la famiglie, e con il coinvolgimento di cinque nazioni: l’Italia (con protagonista la scuola secondaria di primo grado di Mussomeli), la Spagna, la Turchia, il Belgio e la Finlandia. Dopo essere stati in Spagna, Germania e Lituania e Belgio, quattro alunne della scuola secondaria di primo grado (Federica Bonfante, Erika Costanzo, Paola Lombardo e Ginevra Lo Muzzo), accompagnate dai docenti Adriana Cino e Carmelo Difrancesco, hanno vissuto un’intensa e coinvolgente settimana di attività presso l’Istituto Hatsala di Kuopio, in Finlandia. Il primo giorno si sono svolte le consuete attività di accoglienza a scuola, saluti del dirigente scolastico e visita della scuola. La scuola finlandese si è presentata all’altezza della fama che ha, soprattutto per la presenza di strutture all’avanguardia e l’ampio spazio dato nel curriculum scolastico ad attività di tipo creativo, artistico e manuale: ci sono laboratori di economia domestica, disegno, musica, chimica e fisica, nonché aule ricreative dove gli studenti trascorrono le numerose pause concesse, infatti ogni 45 minuti di lezione vi è un quarto d’ora di pausa; altra grande differenza che è balzata agli occhi è stato il numero ridotto di alunni per classe. Un programma vario ed articolato quello che ha impegnato gli alunni dell’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” e i loro colleghi delle scuole europee: dai lavori di gruppo tra nazionalità diverse alla presentazione di video sui rispettivi paesi, alla scoperta dei vari sistemi climatici europei e successivo confronto, dalla partecipazione alle lezioni in classe alla visita della scuola. Non sono mancate le escursioni molto emozionanti, quelle che non si dimenticano, organizzate dal personale docente della scuola finlandese, dove gli studenti hanno potuto sperimentare e godere a pieno il clima e lo stile di vita del nord Europa. Il viaggio in Finlandia ha offerto anche l’occasione per la visita alla University of Eastern Finland dove i ragazzi hanno seguito un workshop di scienze e la visita al museo di scienze naturali. Non sono mancate le attività all’aria aperta con gli sport invernali sulla neve e le attività ricreative, e i momenti di allegra socializzazione con una festa organizzata a scuola da docenti e genitori con l’intrattenimento musicale a cura della band della scuola. Le quattro studentesse dell’ICS “P. Emiliani Giudici di Mussomeli” sono state ospiti delle famiglie finlandesi, con la conseguente riflessione positiva su tale circostanza: “la disponibilità e la gentilezza dei genitori finlandesi e delle ragazze che hanno ospitato le nostre alunne – hanno sottolineato al ritorno da Kuopio i docenti – è stata degna di nota perché si sono sostituiti alle famiglie dimostrando affetto e un grande senso di ospitalità e accoglienza”. Lo scambio di esperienze, le presentazioni dei diversi sistemi scolatici, le metodologie didattiche e gli strumenti digitali utilizzati, hanno creato momenti di confronto positivi durante i meeting con i docenti dei diversi paesi e hanno fornito spunti di riflessione, di apertura, di flessibilità, promuovendo la cooperazione per l’innovazione dei diversi sistemi scolastici. L’importanza di usufruire dei diversi ambienti di apprendimento, di vivere all’aperto, di imparare mediante le esperienze, sono modalità educative che studenti e docenti ospiti hanno potuto cogliere con benevola consapevolezza, come è anche vero che il rispetto delle regole, da parte di tutti, facilita la positività dei vissuti formativi. L’esperienza in Finlandia ha concretamente emozionato: con i suoi paesaggi incantevoli, ovattati e silenziosi, il suo popolo composto e taciturno, a tal punto da sembrare surreale, i suoi “sotto zero”, la “frozen Finland”, momenti indimenticabili che hanno scaldato realmente i cuori, accompagnati dai silenzi pieni di poesia incantevole. Con una metafora letteraria: “Canto della neve silenziosa”, ristoro e armonia per le menti.( Prof. Tonino Calà Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici”)