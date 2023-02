Messina Denaro, nuovi audio: io il mondo l’ho calpestato

– Il magazine MOW (mowmag.com) pubblica in esclusiva alcuni inediti messagi audio dalle chat private di Matteo Messina Denaro. Il giornalista Moreno Pisto, ha partecipato all’inchiesta che sta svelando l’ultimo anno da uomo libero di Matteo Messina Denaro, sotto il falso nome di Andrea Bonafede.

Gli anni di lotta contro il tumore, passando per le tante confidenze alle amicizie, soprattutto femminili, sono solo alcuni tra i documenti esclusivi pubblicati da MOW e mai ascoltati fino a questo momento. Sulle pagine digitali del magazine sono pubblicate le chat dell’ex boss latitante che raccontano l’uomo e il criminale: dalla visione in politica estera, alle invettive contro l’autorità e le forze dell’ordine, tra cui vigili e carabinieri.

Il boss dispensa inoltre pareri circa la bellezza femminile e la forma fisica. Ma l’ex ricercato numero uno, racconta anche: “Io il mondo l’ho calpestato.

Sulla mia vita dovrei scrivere un libro”. Infatti MESSINA DENARO conferma in uno dei audio: “Sai questo fatto di scrivere un libro me lo hanno detto tante volte anche altre persone? Perché, veramente, tutta la vita all’avventura, se vi raccontassi… [ride, ndr] Però è stata in un certo qual modo bella, dai”.