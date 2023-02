L’on. Giuseppe Catania (FdI): «Bonus edilizi, Regione acquisisca crediti fiscali per sostenere imprese e incentivare riqualificazione energetica»

“Mi ritengo soddisfatto per il mio primo disegno di legge presentato: l’acquisizione da parte della Regione Siciliana di crediti fiscali relativi a bonus edilizi (superbonus 110% e 90%, sismabonus)”. Così il deputato regionale di FdI e sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania.

Il disegno di legge è stato presentato dai Deputati Regionali di Fratelli d’Italia: Giorgio Assenza, Catania Giuseppe, Daidone Dario, Catania Nicola, Savarino Giusy, Intravaia Marco, Zitelli Giuseppe, Auteri Carlo, Ferrara Fabrizio, Galluzzo Pino.

“Uno degli obiettivi – ha spiegato Catania – è consentire alle imprese siciliane che versano in una grave crisi di liquidità di poter continuare ad operare salvaguardando i livelli occupazionali. Inoltre, grazie alla compensazione fiscale effettuata dalla Regione si potrà consentire a migliaia di siciliani di effettuare la riqualificazione energetica delle proprie abitazioni. Il credito fiscale acquisito dalla Regione dovrà provenire da interventi di riqualificazione effettuati nel territorio regionale e da imprese con sede operativa in Sicilia, assicurando una distribuzione uniforme per provincia rapportata alla rispettiva popolazione residente”.