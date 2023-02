Lavori in corso SP 204 Bompensiere Milena

BOMPENSIERE – Sono iniziati nella giornata odierna i lavori di messa in sicurezza del ponte e di alcuni tratti della SP 204. Ne dà notizia il sindaco Salvatore Virciglio che aggiunge: “Una strada provinciale che non veniva interessata da investimenti da oltre vent’anni. ‘amministrazione comunale ha interessato il Libero Consorzio Comunale chiedendo un intervento su questa importante arteria che collega il nostro paese al Comune di Milena e alla SS189. Ringrazio il Commissario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e i tecnici che si sono adoperati per il miglioramento della nostra viabilità. I lavori dureranno circa una settimana”.