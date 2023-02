Incidente sul lavoro: operaio di 29 anni muore schiacciato da un container che stava trasportando

Incidente mortale sul lavoro al porto di Civitavecchia. La tragedia è avvenuta in un terminal container durante alcune operazioni di movimentazione di un contenitore. Vittima un giovane operaio di 29 anni, dipendente di una società che gestisce il terminal container.

Il giovane sarebbe rimasto schiacciato da un container che stava trasportando su una delle banchine. Inutili i soccorsi nel luogo in cui è accaduta la tragedia. Per il ventinovenne non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.