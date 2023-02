Incendio in casa e scoppio a Palermo, una vittima e un ferito

Tragedia all’alba a Palermo. Una persona e’ morta nell’incendio di un appartamento in via Maltese. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, la vittima, che sarebbe una donna disabile, sarebbe stata avvolta dalle fiamme originate forse da un guasto elettrico della stufa.

Squadre dei pompieri anche in via Maddalena, dove e’ esplosa una bombola in un edificio, provocando un cedimento: una persona e’ rimasta ferita, non sarebbe in pericolo di vita; una decina gli sgomberati dalla palazzina e da quella adiacente.