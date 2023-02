Giunta e Gruppo consiliare M5S su abbandono dei due consiglieri: “Invece di dimettersi, hanno pensato di migrare in altri lidi, pur di salvare la poltrona”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato riguardante il punto di vista di Giunta e Gruppo M5S sulla vicenda dei consiglieri Matta e Schirmenti di lasciare il Movimento 5 Stelle per transitare al Gruppo Misto.

“La Giunta ed il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle ritengono doveroso fare alcune considerazioni in merito alla scelta dei due Consiglieri Schirmenti e Matta di lasciare il Movimento 5 Stelle per transitare al Gruppo Misto.

Seppur esiste la possibilità di cambiare compagine politica per una serie di motivazioni ideologiche, non lo è che a tale scelta giungano Consiglieri che si professano ispirati ai principi fondanti del Movimento, uno dei quali imporrebbe di presentare le dimissioni da consigliere laddove lo stesso non si riconosca più nell’operato della propria Amministrazione e non ne condivida più le scelte. Valore ulteriormente sancito dal Codice Etico già in corso di votazione nella giornata odierna da parte degli iscritti al Movimento. Se qualcuno è venuto meno ai principi ed ai valori del Movimento sono proprio i Consiglieri Schirmenti e Matta, i quali a pochi giorni dalla suddetta votazione, invece di dimettersi per lasciare posto ad altri candidati hanno pensato bene di migrare presso altri lidi, pur di salvare la propria poltrona.

Ancor più grave che i due manifestino illazioni ed infondatezze sull’operato politico della Giunta e del Sindaco, accusati di venir meno ai principi del Movimento. Trasparenza, correttezza e comunicazione leale hanno sempre caratterizzato i rapporti tra Gruppo Consiliare e Giunta, pur con le inevitabili dinamiche di ogni gruppo che si confronti democraticamente. Certamente la scelta dei due Consiglieri, ai quali auguriamo un proficuo lavoro, non lascia spazio alla coerenza e all’onestà intellettuale.

La Giunta ed il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle manifestano un netto dissenso su quanto dichiarato dagli ex colleghi di Movimento, pertanto continueranno uniti a sostenere l’operato del Sindaco, certi che l’azione politica portata avanti persegue un solo obiettivo, la tutela dei nisseni e di Caltanissetta. L’impegno preso con i cittadini ed il rispetto nei confronti del proprio elettorato è qualcosa che rimanda a principi di serietà ed affidabilità, per il resto… il giudizio agli elettori.“