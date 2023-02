Finge appartenenza a forze dell’ordine per estorcere soldi e preziosi ad un’anziana: arrestato

Un 26enne di Napoli è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, in quanto ritenuto l’autore di un’estorsione ai danni di un’anziana di 85 anni fingendosi per appartenente alla forze dell’ordine. L’episodio, come riporta Agi, è avvenuto nell’ottobre dello scorso anno quando l’anziana, residente a Monte Porzio Catone, era stata contattata dal giovane riferendole che il nipote aveva avuto un incidente in auto, coinvolgendo e ferendo gravemente anche una terza persona.

L’anziana avrebbe potuto evitare l’arresto del nipote solo pagando una “cauzione” e dopo pochi minuti, un ragazzo, fingendosi questa un avvocato, si era presentato nell’abitazione della vittima che, sola in casa e in preda al panico, ha consegnato circa 3.000 euro in contanti e alcuni monili in oro. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati al termine di un’indagine con l’acquisizione delle immagini di telecamere della zona, sono risaliti al 26enne che è stato arrestato. (AGI)