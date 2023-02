Ferdinando Di Leo, Presidente dell’Interact Club Mussomeli Valle del Platani, eletto Rappresentante del Distretto 2110 Sicilia e Malta

MUSSOMELI -Si è svolta ieri ed oggi nella splendida cornice del Dioscuri Bay Palace di Agrigento, l’Assemblea Elettiva del Distretto 2110 Sicilia e Malta magistralmente presieduto dall’IRD Carlo Di Bella coadiuvato dal suo operoso ed attivo direttivo. Tra i circa 200 presenti all’evento il Governatore eletto Goffredo Vaccaro e la delegata del Governatore Orazio D’Agro’ accompagnati dai rispettivi consorti e numerose autorità Rotariane e civili tra cui la Past Rotaract RD Giorgia Cicero. Il primo giorno, l’IRD Carlo Di Bella, dopo la doverosa visita della Valle dei Templi, ha intrattenuto i soci dei vari Club Interact della Sicilia con delle attività finalizzate alla conoscenza ed all’approfondimento della cultura Interact. Il secondo giorno, dopo la relazione di Carlo Di Bella sulle attività distrettuali in programma, è intervenuto Giuseppe Giambrone in qualità di delegato del progetto “Legalità e Cultura dell’Etica”. Di seguito i rappresentanti dei Clubs, dopo aver relazionato sulle loro attività, hanno democraticamente eletto con voto segreto il nominativo del rappresentante che guiderà il Distretto Interact per l’anno 2023/2024. È risultato eletto Ferdinando Di Leo, attuale Presidente dell’Interact Club Mussomeli Valle del Platani che da diversi anni riveste prestigiosi incarichi Distrettuali tra i quali quelli di co-Prefetto e di co-Tesoriere. Il Presidente, il Direttivo ed i soci del Rotary Club Mussomeli padrino hanno espresso un sentitissimo compiacimento e le loro congratulazioni per l’importante ed ambizioso obiettivo raggiunto da Ferdinando Di Leo manifestando la volontà di dedicare a Ferdinando ed all’Interact un apposito evento