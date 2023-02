Elezione del segretario provinciale Pd Bufalino. Il segretario regionale Barbagallo: “Sono sicuro che saprà ricompattare il Partito nisseno”

CALTANISSETTA. “Prosegue il percorso di rinnovamento del Partito Democratico in Sicilia. ne approfitto per fare gli auguri a Renzo Bufalino, giovane amministratore locale ma con una grande esperienza che oggi è stato eletto alla guida della federazione provinciale del Pd di Caltanissetta”.

Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo dopo l’elezione di Bufalino a segretario provinciale del Pd.

“Sono sicuro – ha concluso – che saprà ricompattare il Partito nisseno e riportare al centro dell’attenzione soprattutto i temi legati al lavoro, alla tutela dei lavoratori e agli investimenti necessari per impedire la fuga dei nostri giovani”.