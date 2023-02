Eccellenza. Derby Gela – Nissa nel ricordo di Lino Lacagnina e Pippo Grosso con un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio

Gela – Nissa, in programma domani pomeriggio alle 15 al Vincenzo Presti, non sarà un derby qualsiasi. Prima del match , infatti, sarà osservato un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio in memoria dei due giornalisti nisseni Lino Lacagnina e Pippo Grosso morti lo stesso giorno.

Due protagonisti dell’informazione sportiva che hanno lasciato un vuoto enorme in quanti li hanno conosciuti ed apprezzati non solo per loro doti professionali, ma anche per quelle umane. E il mondo del calcio, al quale tanto hanno dato nel corso delle loro fulgide carriere, in occasione di Gela – Nissa onoreranno la memoria di entrambi con un minuto di raccoglimento.

Un’iniziativa significativa che la società Nissa ha annunciato in vista di una partita che, per il resto, riveste un’importanza non indifferente soprattutto per il Gela che, con 16 punti in classifica, deve conquistare punti importanti in chiave salvezza. La Nissa, di contro, con i suoi 28 punti, è in una posizione decisamente più tranquilla in termini di classifica.

Sarà una terna tutta ragusana a dirigere Gela – Nissa: Salvatore Montevergine arbitrerà con collaboratori di linea Firera e Di Martino.