Campofranco. Approvato in commissione bilancio alla Regione emendamento da 300 mila euro per via Vittorio Emanuele

CAMPOFRANCO. L’amministrazione comunale ha annunciato il raggiungimento di un importante risultato a livello amministrativo. In attesa del voto in aula per l’approvazione della legge di stabilità regionale 2023-2025, è stato approvato in commissione bilancio alla Regione un emendamento di 300 mila euro per il rifacimento della pavimentazione del 2° tratto di via Vittorio Emanuele.

Si tratta di un’importante arteria stradale cittadina che, grazie a questo intervento regionale consentirà di proseguire nella riqualificazione del centro storico di Campofranco per la soddisfazione legittima del sindaco Nuara, della sua Giunta e della maggioranza che lo sostiene.