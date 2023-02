Caltanissetta, Ordine dei Medici: l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria in emergenza/urgenza

Le emergenze ostetriche e ginecologiche, il tema della lezione di venerdì 10 febbraio con il Progetto Trinacria dell'Ordine dei Medici

“Oggi abbiamo parlato di emergenza ostetrica/ginecologica soprattutto inquadrata in un momento di catastrofe naturale, cioè come il medico deve riuscire ad affrontare queste problematiche nei momenti difficili e quindi coordinarsi sul territorio, con le varie realtà del territorio per poter affrontare al meglio le emergenze”. Queste le parole dello specialista in Ostetricia e Ginecologia Giuseppe Giannone, che ha così riassunto il tema affrontato nel corso della lezione di venerdì 10 febbraio 2023 nell’ambito del “Progetto Trinacria: l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria in emergenza/urgenza”.

Nei locali della Casa dei Fanciulli Cammarata a San Cataldo i medici stanno proseguendo la formazione che permette loro di approfondire maggiormente le proprie competenze in caso di situazioni di criticità. Venerdì pomeriggio con lo specialista Giuseppe Giannone, nonché uno dei medici che durante la Giornata del Medico e dell’Odontoiatria ha ricevuto sul palco del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta la Medaglia d’Oro per i 50 anni di laurea, i corsisti hanno approfondito anche altri aspetti che riguardano le emergenze e urgenze sia ostetriche che ginecologiche. Per quanto riguarda il primo caso “abbiamo trattato soprattutto i tre casi più gravi- ha aggiunto il dott. Giannone- che sono le emorragie in ostetricia sia prima del parto che dopo il parto, abbiamo trattato anche dei casi di infezione, le sepsi che possono portare a morte facilmente le donne se non curate e poi i quadri legati ai disturbi della pressione arteriosa e della coagulazione come possono essere la sindrome della preeclampsia che può portare a gravi complicanze materne come le convulsioni tonico-cloniche o la coagulazione intravasale disseminata”.

Il prossimo appuntamento, venerdì 24 febbraio 2023, verterà sulle emergenze cardiache insieme al cardiologo Calogero Geraci.