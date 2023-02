Caltanissetta e provincia: automobilisti indisciplinati, fioccano le multe

Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

Gli equipaggi della Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguiti nel territorio provinciale, negli ultimi tre giorni, hanno accertato 36 violazioni in materia di circolazione stradale e sequestrato 1 veicolo.

10 persone sono state sanzionate per mancata revisione del mezzo, 8 per mancata copertura assicurativa del veicolo, 5 per guida con patente scaduta, 5 per omesso uso della cintura di sicurezza, 3 per mancato utilizzo del casco protettivo, 5 per altre sanzioni. I controlli della Polizia di Stato tendono a prevenire gli incidenti stradali e ad assicurare una corretta viabilità a garanzia di tutti i cittadini.